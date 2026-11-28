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La Lazio confirmó su liderato en la Serie A al ganar 2-1 en su visita al Torino este sábado por la jornada 13, misma en la que el Inter de Milán goleó 4-0 al Génova para ponerse segundo, a solo tres puntos.

El Inter de Milán gestionó bien la presión y goleó sin complicaciones por 4-0 al Génova, décimo clasificado.

El capitán argentino de los nerazzurri, Lautaro Martínez, demostró que está de vuelta después de un mes de baja por una lesión, y firmó el primer gol de los suyos en el 29' y firmó además una asistencia.

El francés Marcus Thuram brilló en el partido con un doblete (40', 54') y el croata Petar Sucic (45+3' de penal) completó la goleada.

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Tras el triunfo tanto de Lazio como de Inter, la presión ahora es para la Roma, ubicada en el tercer lugar a cinco puntos del liderato, antes de recibir este domingo al Monza, que marcha en el puesto 14.

Invicta en la Serie A, la Lazio suma once victorias en trece jornadas. La de este sábado llegó con dos zarpazos justo antes del descanso, cuando se presentaron los goles de dos daneses, Oliver Provstgaard (42') y Gustav Isaksen (44').

Hasta ese momento, el Torino había dominado el juego y había llevado la iniciativa, pero se topó con el arquero griego Christos Mandas, decisivo ante dos buenas ocasiones del argentino Gio Simeone (6') y del croata Nikola Vlasic (16').

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El local pudo reducir la desventaja en el 62', gracias a un gol del internacional escocés Che Adams, pero la Lazio resistió en la última media hora sostenida en su defensa, la mejor de la Serie A.

El equipo de la capital incluso pudo haber ampliado el marcador, pero Andrea Pinamonti falló dos oportunidades claras en la recta final (86' y 89').

*Con información de AFP