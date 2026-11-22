-

El Inter de Milán dejó escapar en el descuento final la victoria en su visita al Atalanta, ante el que empató 4-4, lo que le hizo perder el segundo puesto en la Serie A, este domingo en la jornada 12, donde ve alejarse además al líder Lazio.

OTRAS NOTICIAS: Barcelona remonta al Villarreal con un autogol y sigue de líder

Un triplete de Francesco Pio Esposito (16, 32, 52) y un penal anotado por el croata Petar Sucic (75) permitieron a los nerazzurri llegar al minuto 90 con ventaja, mientras que para el Atalanta habían anotado el normacedonio Eljif Elmas (35) y el belga Charles De Ketelaere por partida doble (72, 81).

Fue entonces cuando un penal transformado por el marfileño Franck Kessié en el 90+1' permitió al equipo de Bérgamo, duodécimo de la tabla, salvar un punto y dejar frustrado a sus vecinos lombardos.

Partita pazza alla New Balance Arena 4️⃣ gol a testa e parità tra Atalanta e Inter #AtalantaInter #SerieAEnilive #UNROSSOALLAVIOLENZA https://t.co/M70lyiW5vG — Lega Serie A (@SerieA) November 22, 2026

El Inter, vigente campeón de Italia, es ahora tercero con 29 puntos, y queda a tres puntos de la Lazio, líder en solitario y que el sábado había cumplido (3-0) contra el Lecce (14º), para sumar 32 unidades.

El nuevo segundo de la tabla es la Roma (30 puntos), que el sábado goleó 5-1 en su visita al Parma (16º), poniéndose provisionalmente en una posición que se hizo firme el domingo después de que el Inter no lograra la victoria.

*Con información de AFP