Intérprete de "Ni Gucci ni Prada" detenido en Panamá por amenazar al Presidente

El arresto se produjo después de que este amenazara al mandatario panameño por el ofrecimiento del gobierno, de ayuda económica a la población en condición de desempleo por la pandemia.

OTRAS NOTICIAS: VIDEO: El incómodo momento entre Kamala Harris y Joe Biden en conferencia

El cantante de música urbana Asdrúbal Hurtado, conocido como Kenny Man, fue una de las dos personas detenidas por la Policía la madrugada del viernes en Panamá, acusadas de amenazar al presidente Laurentino Cortizo.

Galardonado en Estados Unidos con un disco de oro en 2019 por su éxito "Ni Gucci ni Prada", Hurtado había publicado en sus redes sociales un mensaje con la foto del gobernante, en donde incitaba a insultarlo o a agredirlo. La publicación ya no estaba disponible horas después.

Sus comentarios ocurrieron luego de que el presidente Cortizo anunciara que la ayuda social que ofrece el Gobierno a las personas que perdieron su empleo por la pandemia de coronavirus, queda condicionada a realizar trabajo social o tomar cursos técnicos en una institución pública.

Panamá entrega un bono mensual de 120 dólares y una bolsa de alimentos a familias vulnerables afectadas por la pandemia.

La Policía llegó hasta la vivienda del cantante en una zona al este de ciudad de Panamá, donde lo detuvo. El cantante enfrenta cargos por apología del delito y fue puesto a disposición de la Fiscalía.

"Yo no le he robado a nadie, como hacen muchos políticos en mi país. ¿Qué hacen detrás de Kenny Man? Las palabras que dije fueron con ira y con rabia, y si incité a la violencia, pido disculpas, me llené de rabia", dijo el músico en declaraciones a TVN Canal 2, antes de ser llevado por la Policía.

Mientras que en la atlántica provincia de Colón, otra persona, cuyo nombre no fue revelado, también fue detenida por amenazar al Presidente en un video difundido en las redes sociales.