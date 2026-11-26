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Lo que empezó con una investigación por el robo de una motocicleta, permitió que la PNC diera con una guarida utilizada por terroristas de la mara 18.

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La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que en seguimiento al robo de una motocicleta y un celular, cometido por individuos armados en la 14 calle y 16 avenida de Puertos Barrios, Izabal, se iniciaron investigaciones que terminaron con el hallazgo de una guarida operada por la mara 18.

El reporte policial indica que agentes de la comisaría 61 localizaron una casa donde se refugiaban los presuntos responsables del hecho. Esto se logró luego de establecer la ubicación del dispositivo móvil.

En la vivienda se localizaron distintas evidencias que fortalecerán las investigaciones. (Foto: PNC)

Ante esta información, se coordinó con fiscales del Ministerio Público, quienes realizaron un allanamiento en una vivienda situada en la 10.ª avenida, entre 20 y 21 calle, del mencionado municipio.

Durante operativo se capturó a Edvin "N" de 28 años y a Ostin "N", de 21 años, quienes presuntamente son miembros activos de la estructura criminal. Cabe resaltar que Edvin registró antecedentes por robo agravado y violencia contra la mujer, de los años 2017 y 2022.

Los capturados deberán enfrentarse a la justicia y esclarecer su situación jurídica. (Foto: PNC)

Los hallazgos

En la vivienda se localizaron una pistola Glock y un arma de gas comprimido. También incautaron una tolva, 33 municiones, una motocicleta, dos máquinas tragamonedas y dos celulares.

Ante estas circunstancias, no se descarta que los capturados estén vinculados con otros hechos delictivos como robos y ataques armados registrados en la cabecera departamental de Izabal.