PNC separa del puesto e investiga a agente acusado de robar 300 dólares

La PNC informó que están investigando a un agente que es acusado de haber robado 300 dólares a un extranjero en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Después de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) que habría robado a un extranjero en el Aeropuerto Internacional La Aurora, las autoridades se pronunciaron.

Según la PNC, ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar lo sucedido con el agente en la terminal aérea.

"En seguimiento a una denuncia en redes sociales, policías de la Inspectoría General iniciaron ayer las investigaciones para esclarecer los hechos suscitados en el Aeropuerto Internacional La Aurora y deducir responsabilidades", se lee en un comunicado.

En el documento también se informa que se realizaron las denuncias respectivas ante la fiscalía del Ministerio Público. "El agente de policía que aparece en el video ya fue separado de las actividades que realizaba", aseveraron.

También indicaron que el oficial al mando del lugar fue relevado, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Para finalizar, instaron a la población a denunciar a los agentes involucrados en malas prácticas.

Los hechos grabados en video

Un extranjero denunció a través de un video, que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) le habría robado 300 dólares en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

En las imágenes se escucha cuando el extranjero, que habría sido víctima del robo, le recrimina al agente que lo denunciará si no le devuelve los dólares.

Mientras tanto, el policía continúa su marcha y niega haber cometido algún ilícito en contra del hombre.

"Me acaban de robar 300 dólares, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar por ladrón... usted es una rata (...). Carlos Ramírez policía me acaba de robar. Es una rata", asegura el hombre con acento colombiano.

El agente reitera no tener el dinero y que no "ha hecho nada", mientras ingresa a la terminal aérea. Por su parte, el extranjero continúa grabando y le indica que ya tiene su número de placa.

Finalmente, ingresan a un servicio sanitario en donde el agente indica "corte el video", para poder entregarle el dinero. Sin embargo, el extranjero no cede a su petición.

"Es que yo no le he robado nada", afirma el agente de policía. Los presentes lo amenazan con denunciarlo si no entrega el dinero. Pocos minutos después, el agente saca de su ropa el dinero que habría robado.

Estas son las imágenes de lo ocurrido: