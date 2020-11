Iota se fortalece a huracán categoría 2 y aumenta el peligro

El huracán Iota, que esta tarde se volvió de categoría 2, avanza lentamente por el Caribe hacia Centroamérica, en una región devastada por el reciente paso de la depresión tropical Eta.

Las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indican que Iota podría tocar tierra el lunes por la tarde en el litoral Caribe, entre Nicaragua y Honduras, como un huracán de categoría 4.

El fenómeno, según las proyecciones, seguirá el rumbo similar al de Eta, que a inicios de este mes dejó más de 200 muertos y 2.5 millones de afectados por inundaciones y deslaves.

Hurricane #Iota Advisory 10A: Iota Strengthens to a Category 2 Hurricane. Expected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life- Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020

RECUERDA:

Las autoridades meteorológicas de Nicaragua prevén que el nuevo huracán impacte en un primer momento, entre el Cabo Gracias a Dios, en la frontera con Honduras, y Prinzapolka, más al sur, cerca de la ciudad nicaragüense de Bilwi.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) espera lluvias a partir del martes 17 de noviembre, en regiones del Norte y Este del país, principalmente en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Izabal, Petén, entre otros.