Pelea en el tráfico: dispara 11 veces contra otro carro y quedó grabado en video

La ira ganó al piloto de un carro quien disparó en 11 ocasiones contra otro conductor en pleno tránsito en las calles de Miami, Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: Motociclista derrapa y escapa de ser atropellado por un camión

El conductor de un vehículo perdió el control al creer que otro piloto tenía un arma y lo quería atacar, así que sacó su pistola y la activó 11 veces en contra del presunto atacante.

Su actuar quedó grabado en una cámara instalada en el interior de su propio automóvil, y fueron compartidas en el programa de entrevistas del periodista estadounidense Andy Slater.

En las imágenes se observa que algo llama la atención al conductor, identificado como Eric Popper, por lo que decide sacar su arma y ponerse en alerta. Cuando pasa el otro vehículo a la par suya, acciona su pistola once veces.

Nadie resultó herido, sólo se reportaron daños materiales. Mientras que la Patrulla de Carreteras lo calificó como "un incidente de ira".

SLATER SCOOP: Exclusive video of road-rage shooting in Miami from in-car camera.



The shooter seen here was arrested and is awaiting trial. He told cops the other driver fired first.



(Warning: Language and gunfire) pic.twitter.com/10vDVEwBbw — Andy Slater (@AndySlater) January 28, 2022

Los hechos ocurrieron en junio de 2021 al norte de Miami. Los detalles de lo ocurrido se han ido conociendo durante el proceso penal, en donde Popper, quien labora como inspector de bomberos, es señalado del delito de agresión agravada con arma de fuego.

En su defensa, el inspector de bomberos, explicó que "pensó que el otro conductor lo atacaría con un arma".

Además, no se localizó ninguna pistola dentro del vehículo del otro conductor, quien habría arrojado una botella en contra de Popper por una disputa al cambiar de carril.