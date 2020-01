Irán amenaza con atacar Israel y otros aliados de Estados Unidos

Los Guardianes de la Revolución iraní amenazaron el miércoles con ataque a Israel y a "gobiernos aliados" de Estados Unidos, luego del lanzamiento de misiles contra dos bases militares en Irak utilizadas por tropas estadounidenses.

En una nota, los Guardianes también aconsejaron "al pueblo estadounidense que llame de retorno a sus tropas [desplegadas en] la región, para evitar nuevas pérdidas y no permitir que la vida de los soldados sea amenazada por el odio" del gobierno en Washington.

De acuerdo con la información de CNN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, guardará silencio esta noche, suspendió una conferencia de prensa que tenía programada para esta noche y la Casa Blanca no compartirá más comunicados de prensa.

#BREAKING: Video shortly before the vicinity of the #Erbil airport , Kurdistan, denies news circulating about any movement or targeting at the airport. pic.twitter.com/moN0WTUj8U — Sarwan Wllatzheri (@SarwanBarzani_) January 8, 2020

Irán disparó "más de una docena" de misiles balísticos contra las bases Ain al Asad y Erbil en Irak, usadas por tropas de Estados Unidos y de la coalición, dijo el Pentágono en un comunicado.

"Aproximadamente a las 5:30 pm (hora de Washington) el 7 de enero, Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra militares de Estados Unidos y fuerzas de coalición en Irak", dijo en un comunicado el asistente de Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman.

Momento exacto en el que impactan los misiles de Irán en bases militantes Estadounidenses #IranvsUSA pic.twitter.com/fZTi3hfw1O — Viral Noticias (@ViralNoticiasMx) January 8, 2020

"Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y apuntaron a por lo menos dos bases militares iraquíes que albergan personal militar y de la coalición estadounidense en Al Asad y Erbil".

Por otro lado, numerosos aviones de combate de identidad aún confirmada sobrevolaban Bagdad en la madrugada del miércoles, constataron periodistas de AFP, poco después que Irán atacó con misiles bases en territorio iraquí utilizadas por tropas estadounidenses.

El ataque con misiles fue la primera respuesta al asesinato del influyente general iraní Qasem Soleimani, muerto el viernes en el aeropuerto Bagdad por un ataque puntual realizado por un dron estadounidense.