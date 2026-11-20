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Estos serán los parqueos disponibles para poder asistir a Interfer.

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Este próximo 27 de noviembre se inaugura una nueva edición de la Feria Internacional de Guatemala (INTERFER) en el Parque de la Industria, ubicado en la zona 9.

Decenas de emprendedores y comercios participarán en el evento con productos de temporada y distintas opciones para encontrar los regalos navideños.

La INTERFER ofrecerá una experiencia de fiesta y alegría para toda la familia con las distintas actividades para conmemorar le época navideña y de fin de año, el costo de ingreso por persona será de Q10.

(Imagen vía: INTERFER)

Para poder asistir a la feria, la organización ha informado que contará con seis módulos de parqueos disponibles dentro del Parque de la Industria. Y las tarifas del parqueo oficial estará en Q10.00 la hora, o Q50.00 tarifa fija al exceder más de 7 horas.

Para acceder a ellos será por la 6a. calle de la zona 9, desde las 6:00 hasta la media noche.