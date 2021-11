Ireland Baldwin defiende a Travis Scott tras tragedia con fans

Ireland Baldwin comparó la indignación por el mortífero espectáculo Astroworld de Travis Scott con la reacción que tuvo su famoso padre tras el fatal tiroteo de “Rust”.

En un pequeño comunicado en Instagram Stories, la modelo de 26 años defendió a Scott, culpando a las críticas de él a la "desinformación" y los "toros torcidos de cancelar la cultura", antes de admitir más tarde que "incita a la rabia" en sus programas a menudo violentos.

"Primero, fueron profesionales de la coordinación de armería/acrobacias en lo que respecta a la horrible tragedia que involucró a mi padre", escribió Baldwin sobre su padre, Alec Baldwin, quien el mes pasado mató accidentalmente a tiros a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de su película occidental "Rust".

"¿Y ahora Travis Scott es demoníaco porque permitió que la gente muriera en su show?", agregó, refiriéndose a los informes de que Scott continuó su recital a pesar de las súplicas desesperadas de los fanáticos de detenerse en medio de la multitud.

"Pero no es culpa de Travis Scott", insistió Ireland en su historia de Instagram, antes de que fuera borrada.

Ella dijo que “cualquier músico validaría que no puedes ver ni escuchar a nadie allá arriba. Especialmente cuando se usan monitores internos".

“La gente perdió a sus hijos en este show y tú puedes decir que la música de Travis Scott es demoníaca y que debe estar en prisión. Jesús”, escribió.

Siguió con otra publicación que decía: "Tal vez deberíamos ceñirnos a lo que realmente sabemos, dejar de hacer suposiciones, dejar de difundir información errónea y educarnos sobre cosas de las que no sabemos nada".

La modelo luego subió otra historia poco después. Esta vez describiendo sus propias experiencias de pesadilla en uno de los espectáculos de Scott.

"De ninguna manera estoy defendiendo a Travis Scott porque, honestamente, no lo conozco o no me importa personalmente", dijo, contradiciendo su publicación anterior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por i r e l a n d ♥️ (@irelandbasingerbaldwin)

Ireland eliminó todas las historias de su cuenta, excepto una que explicaba: "Eliminé mis publicaciones por una razón: la gente en Internet da miedo y está muy mal informada".

“Todo lo que importa son las familias de los que murieron en la tragedia de Astroworld. Mi corazón se rompe por ellos. El punto que estaba tratando de hacer era dejar de culpar a la rabia”, resaltó.