¡Irreconocible! Johnny Depp reaparece con radical cambio de look

Johnny Depp sorprendió a sus fanáticos tras aparecer con un radical cambio de look.

El actor Johnny Depp volvió a causar revuelo en redes sociales, tras aparecer con un cambio de imagen, luce irreconocible.

Con este nuevo look, Depp dejó atrás su tradicional bigote y barba. Hecho que provocó que sus fanáticos quedaran totalmente asombrados.

Se dejó ver por primera vez con ese estilo, mientras se encontraba de gira con su amigo Jeff Beck, luego de que ambos ofrecieron un concierto en Nueva York.

(Foto: Getty Images)

(Foto: Getty Images)

Sus fans han resaltado que el cambio que se hizo le ha favorecido porque se ve más jovial.

Por su parte, Depp también se dejó ver con el cabello suelto y un atuendo muy casual que iba acompañado de accesorios como una sombrero azul y lentes de sol.

Las fotografías de la celebridad de Hollywood se han viralizado, y sus fanáticos no tardaron en reaccionar.

Nuevas fotos de Johnny Depp con una fan estas me han encantado!



"No tengo palabras suficientes para describir mis sentimientos. Así que lo dejaré así: siempre apoyé y amaré a Johnny"



Via instagram: @ bree_music_ pic.twitter.com/jtjBfJgZLM — ༒ ༒ (@twiggywitch) October 9, 2022

*Con información de Yahoo Entretenimiento.