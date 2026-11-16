El Irtra ya anunció fecha y horario para la apertura de la temporada navideña en el Parque Mundo Petapa.
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El Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra) anunció la apertura de la temporada navideña en el Parque Mundo Petapa, en donde iniciará a partir del martes 24 de noviembre.
De acuerdo con la institución, las actividades comenzarán a las 12:00 horas del mediodía para que las familias puedan disfrutar de un día "lleno de sorpresas".
Las autoridades informaron que entre las actividades se tendrán: shows en la Ceiba, desfiles, plaza divertida, marimba mi barrio, show musical, rincón de Santa y show de luces.
Se recomienda llegar temprano al Parque para que durante la mañana puedan disfrutar las familias de las atracciones, recorrer cada espacio, para que en la tarde y noche puedan disfrutar del show navideño.