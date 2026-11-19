Este miércoles 18 de noviembre, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) dio a conocer que fue nominado en los Connecta Awards 2026 en la categoría Proyecto del Año.

La nominación se realizó por el nuevo Parque Xetulhá, el cual fue inaugurado el pasado 30 de julio, permitiendo a sus visitantes conocer nuevas atracciones como toboganes gigantes y restaurantes.

Los Connecta Awards son un reconocimiento empresarial organizado por el medio Connecta B2B que premia el liderazgo, la trayectoria, la innovación y el crecimiento de ejecutivos y empresas en Centroamérica y el Caribe.

Desde inauguración de Xetulhá, se marcó un nuevo capítulo en la oferta turística y recreativa del país, consolidando a Retalhuleu como uno de los principales destinos de entretenimiento en Centroamérica.

El IRTRA está nominado por el parque Xetulhá. (Foto: IRTRA)