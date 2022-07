¡Por segunda vez! Isabela fue la expulsada de la noche en "La Academia 20 años"

Isabela fue la alumna expulsada en el décimo concierto en el que se enfrentaron en retos.

La representante de Tabasco compitió con Andrés, ambos interpretando canciones de Luis Miguel. Ella cantó "Culpable o no", mientras él "Fría como el viento".

Andrés lucíó renovado con el drástico corte de cabello que lució mientras Isabela no se salvó de las duras críticas.

"Obsérvate bien, tienes las piernas chuecas, ¡párate bien!, junta tus talones nena, entonces cuando cantas pierdes toda la gracia, necesito que interpretes más, pareciera que quieres imitar a otra cantante" le dijo Lolita.

Respecto a qué aprendió de La Academia Isabela le dijo a Yahir:

"Me llevo una experiencia increíble, un aprendizaje enorme, grandes amigos que se convirtieron en mi familia, maestros increíbles, que me ayudaron a crecer, siento que me volví una persona más resistente, fuerte, estoy feliz de haber estado aquí, gracias al público por darme la oportunidad de regresar, si así se decidió lo acepto, no me siento trIste, tal vez sí pude dar más, me arrepiento por eso pero si me siento satisfecha".

Los sueños de continuar en #LaAcademia terminan para Isabela. ¡Jamás abandones tus sueños por la música! ✨ #LaAcademiaTop10 pic.twitter.com/RN91ERyhSe — La Academia (@LaAcademiaTV) July 17, 2022