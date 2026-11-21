IShowSpeed completó la historia principal de GTA 6 en 52 horas, sin dormir y transmitiendo en vivo de corrido.
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El creador lanzó el reto con su audiencia a través de Twitch y no se permitió parar, haciendo pausas únicamente para comer e ir al baño, pero no durmió.
El famoso se hizo viral por la rapidez con la que solucionó los retos de este famoso juego, además mostró el desgaste físico tras permanecer conectado y concentrado tantas horas.
En qué consistió este reto
El famoso debía resolver la historia principal de GTA 6 lo antes posible priorizando las misiones de la campaña y dejando por un lado las actividades opcionales que suelen ocupar a los jugadores en el mundo abierto.
En los títulos de "Grand Theft Auto", esas actividades suelen formar parte importante de la experiencia: permiten conocer la ciudad, descubrir personajes y situaciones imprevistas, además de avanzar a un ritmo propio.
Esta maratón fue seguida por muchos, sorprendiéndose por el destino de Jason y Lucía, los protagonistas del juego, sin revelar la trama para no hacer spoiler a los jugadores.