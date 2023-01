Iván Velásquez goza de inmunidad, según el convenio entre Guatemala y la ONU

Al momento de crear la CICIG, Guatemala se comprometió a dar beneficios al comisionado.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, aseguró que realizan una investigación sobre supuestos delitos cometidos por el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, pero este gozaba de inmunidad.

Según Curruchiche, Velásquez cometió actos "ilegales, arbitrarias y abusivos", por lo que iniciará acciones legales correspondientes "para que respondan por sus actos".

Sin embargo, para el abogado internacionalista y excanciller guatemalteco, Gabriel Orellana, las acciones contra Velásquez no serían nada fácil, están "fuera de lugar" o "no se valoraron lo suficiente" debido a que el exjefe de CICIG gozaba de inmunidades y privilegios que le otorgó el mismo convenio entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que creó esta instancia internacional.

"Si Iván Velásquez cometió o no algún delito en Guatemala, no lo hizo como ciudadano colombiano, lo hizo como funcionario de Naciones Unidas y como tal gozaba de los privilegios e inmunidades que le daba el convenio sede de CICIG. Así como convenciones suscritas por Guatemala desde los años 40 o 50 relacionadas a privilegios e inmunidades de funcionarios de Naciones Unidas. No es así como que muy fácil", justificó Orellana.

En el artículo 10 del Acuerdo entre la ONU y Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG, "el Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961" que incluye inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa.

(Fuente: Convenio entre Guatemala y la ONU para la creación de la CICIG)

Al mismo tiempo, el Convenio refiere que los privilegios e inmunidades sólo podrán dejarse de gozar si el funcionario renuncia a ello, y para hacerlo debe de contar con la autorización del Secretario General de la ONU que, en este caso, sería Antonio Guterres.

(Fuente: Convenio entre Guatemala y la ONU para crear la CICIG)

"No creo que sea técnico ni prudente pedir la extradición o lanzar una orden de captura internacional contra Iván Velásquez porque son actos que en el momento en que ocurrieron él gozaba de inmunidad. Guatemala se echó a cuestas demostrar un montón de cosas bien complicadas como demostrar que las cosas que lo acusan, Velásquez no estaba cubierto del Convenio que creó la CICIG", manifestó el abogado constitucionalista.

Sin embargo, el MP aseguró que ellos "sólo cumplen con su mandato legal" al "velar por el estricto cumplimiento de la ley".

Velásquez está siendo señalado por Curruchiche en el caso Odebrecht, en el que también están implicados los excandidatos a la presidencia Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, este último recuperó su libertad tras pagar una millonaria caución económica, ello luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero para el narcotráfico, por lo que se declaró culpable.