Ivanka Trump inspira nuevos "memes" desde el Taj Mahal

Ivanka Trump fue el blanco de "memes" después de su visita al Taj Mahal, durante su viaje a la India, a principios de esta semana.

El cantante y actor indio, Diljit Dosanjh se encargó de subir en su perfil una foto retocada en donde aparecía con ella.

Como era de esperarse, ella se percató de lo ocurrido y reaccionó a la publicación, pero para sorpresa de muchos lo tomó con muy buen humor y hasta compartió las imágenes que los usuarios hicieron "en su honor".

Thank you for taking me to the spectacular Taj Mahal, @diljitdosanjh!



It was an experience I will never forget! https://t.co/VgqFuYBRIg — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 1, 2020

“"¡Gracias por llevarme al espectacular Taj Mahal, @diljitdosanjh! ¡Fue una experiencia que nunca olvidaré!"” Ivanka Trump Política estadounidense

I appreciate the warmth of the Indian people.



...I made many new friends!!! https://t.co/MXz5PkapBg — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 1, 2020

The grandeur and beauty of the Taj Mahal is awe inspiring! pic.twitter.com/jcYwXHxf4c — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 24, 2020

*Con información de: Actualidad RT