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La Federación Japonesa de Fútbol (JFA) presentó oficialmente a su presidente de honor, Kozo Tashima, como candidato a la presidencia de la FIFA, cuyas elecciones tendrán lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

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Tashima, de 68 años, se suma así a una carrera en la que ya están el italo-suizo Gianni Infantino, actual presidente de la Federación Internacional, y el mandatario de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo.

La JFA precisó que envió una carta de recomendación sobre Tashima, que en el pasado formó parte del Consejo de la FIFA, antes de que este miércoles se cierre el plazo oficial para la recepción de las candidaturas.

Tashima aseguró que quiere insuflar a la presidencia de la FIFA el "estricto sentido de la ética" que cree que caracteriza a su país.

"Daremos a conocer al mundo entero la importancia del fair-play, del respeto y de la integridad. Esos valores fundamentales están en la esencia misma del fútbol y del deporte en general", declaró en un comunicado publicado por la JFA.

Deseó igualmente que la FIFA "pueda convertirse en una organización más sana y más fiable", así como "contribuir al desarrollo del fútbol a escala mundial".

En declaraciones al diario francés L'Équipe, Tashima afirmó que estaría abierto a "tener una conversación" con Diallo, que afrontaría con "espíritu abierto" ante una eventual "candidatura común o acercamiento".

El martes, Diallo tendió la mano a Tashima de cara a "unir fuerzas" para poder derrotar a Infantino, que es presidente del órgano rector del balompié desde 2016.

*Con información de AFP