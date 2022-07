¿Volvieron? Con esta fotografía Jason Momoa y Eiza González confirman su romance

Así captaron a Jason Momoa y Eiza González durante un paseo.

Tras conocerse meses atrás que Eiza González y Jason Momoa mantenían una relación, la cual habría terminado en junio pasado, los actores nuevamente se dejaron ver juntos frente a las cámaras.

Fue a mediados del mes pasado que medios internacionales informaron la ruptura de la pareja porque ambos "eran muy diferentes". Sin embargo, las fotografías donde se ven juntos estarían confirmando una reconciliación.

Ahora sí agarraron a Eiza González y a Jason Momoa ¡JUNTOS! ❤️ llévala a las Estrellas, muchachón pic.twitter.com/cA6hg9FZNS — Pablo Chagra❌❤️ (@pablo_chagra) July 29, 2022

En las imágenes, Eiza aparece con una chaqueta con mangas amarillas, muy abrazada a Momoa quien porta una sudadera rosada, mientras se pasean en motocicleta por la ciudad de Malibú, California.

Dichas fotografías fueron filtradas el pasado jueves 28 de julio en horas de la tarde, a menos de un mes de haber anunciado su separación.

Previo a su paseo en motocicleta, el medio Daily Mail compartió imágenes de la actriz un día antes, cuando se dirigía a la casa de "Aquaman" para disfrutar juntos una aventura en helicóptero.

Y aunque ninguno de los dos ha confirmado su romance por segunda vez, tampoco han salido a desmentir la noticia que acapara las redes sociales.