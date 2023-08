¿Por qué Jay de la Cueva decidió dejar "Moderatto"?

-

Jay de la Cueva sorprendió a sus seguidores al anunciar que tras 24 años dejaba "Moderatto".

El músico grabó comentó en un video que dejaría su participación en la famosa agrupación que inició como un performance y se convirtió en un fenómeno musical.

"Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí, tengo una noticia importante que compartirles, voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz, dejando Moderatto", inició.

La razón de su retiro

De la Cueva explicó con emoción que tiene nuevos proyectos musicales en los que desea enfocarse: "No ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y con la nueva banda que tengo, me seduce muchísimo la evolución y estoy en una búsqueda, experimentando".

Jay inició la superbanda "The Guapos" junto a Leiva, Adán Jodorowsky y El David Aguilar, se les llama súperbanda al incluir a artistas de renombre del rock latinoamericano, además el famoso afirmó que desea enfocarse en su proyecto como solista.

¿Qué pasará con la banda tras la salida de Jay de la Cueva?

El famoso habló de lo vivido con sus compañeros: "Les agradezco mucho a los involucrados, obviamente a mis cuatro compañeros de grupo, a nuestro staff, a toda la familia y principalmente a ti, por tanto amor durante este tiempo, les tendré noticias de lo nuevo y los compromisos que ya tiene Moderatto este año se van a hacer y va a ser una oportunidad increíble para podernos despedir, muchas gracias de nuevo", dijo a los seguidores.

La agrupación reveló su final: "Después de 23 años, 276 meses, 1152 semanas, 8064 días, 19,536 horas y haber visitado 3 continentes y más de 20 países, creemos que los ciclos se cumplen y que se deben de cerrar celebrando y agradeciendo. Por eso, como grupo Moderatto dice ¡Adiós amigos! Con todo el amor y gratitud con el que Moderatto Army y los fans nos han brindado en cada uno de nuestros shows".

La banda Moderatto

Es un grupo mexicano formado en 1999 que originalmente fue creado como una especie de parodia, una exageración de los estereotipos de las bandas de glam rock, sin imaginar que lograría la fama internacional, tiene 12 álbumes de estudio, su más reciente trabajo fue "Rockean Bien Duro", lanzado en agosto de 2022.

