J Balvin revela que se contagió de coronavirus

J Balvin recibió uno de sus galardones en los Premios Juventud, celebrados recientemente de manera virtual, haciendo una revelación que sorprendió a todos los fanáticos.

El colombiano, nominado en 12 categorías, recibió su primera estatuilla de la noche mientras contó desde su casa que estaba saliendo del coronavirus.

Al inicio del clip el cantante agradeció el apoyo del público, luego confesó:

“... Me siento muy agradecido en este momento, estoy apenas saliendo del COVID-19... Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”, dijo.

Nadie sospechaba nada de su enfermedad, incluso publicó imágenes en su cuenta oficial, donde no ha mencionado nada de su padecimiento.

Ver esta publicación en Instagram Seguimos... Una publicación compartida por J Balvin (@jbalvin) el 12 de Ago de 2020 a las 2:52 PDT

En su video J Balvin luce cansado y con la voz un tanto cortada. A sus seguidores hizo serias recomendaciones. Además, les aseguró que la pandemia no debe tomarse a la ligera:

“A todos mis fans, a la juventud, a la gente en general. Que se cuiden que vean que esto no es un chiste, que, a pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso. Así que cuídense mucho", expresó.

Además, aseguró que está “saliendo de esto”, refugiado en su hogar en Colombia.

MIRA EL VIDEO:

