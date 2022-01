Jefe ahorró por un año para llevar a sus trabajadores de vacaciones

El dueño de una empresa de maquinarias ahorró por casi un año para poder llevar a sus trabajadores a un viaje, como recompensa de su empeño y esfuerzo.

Sebastián Sánchez, ingeniero y dueño de una firma de Máquina que se encarga de la renta, venta y reparación de maquinaria de construcción en Paraguay, llamó la atención en las redes sociales al compartir el viaje que les pagó a sus empleados por su esfuerzo y atribución.

Su esposa, Fabiola Colnago, contó a medios locales que los empleados preferían trabajar a tomar sus vacaciones y así poder generar ingresos extra.

“Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”, dijo Colnago.

Por ello, Sánchez tomó la decisión de ahorrar dinero por casi un año para llevar a todos los trabajadores de vacaciones a la playa y hospedarlos en un hotel de cinco estrellas en Encarnación, Paraguay.

“Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones”, contó la esposa de Sánchez.

De acuerdo con la mujer, el viaje también sirvió como prueba. Al salir bien, la siguiente meta consiste en llevar a los empleados y sus familias a las playas de Brasil.

“Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen“, asegura Colnago. Por ello, esperan poder reunir todo lo necesario para realizar el viaje a Brasil.