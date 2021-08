Jennifer Aniston "no tiene tiempo para los antivacunas"

La actriz estadounidense dijo que ha tenido que alejarse de sus amistades que se han negado a vacunarse contra el Covid-19.

En la próxima edición de la revista InStyle, Jennifer Aniston dijo que no tiene tiempo para los antivacunas o de quienes dicen que no escuchan los hechos relacionados con la ciencia.

La estrella de “Friends” dijo que siente que la franja de estadounidenses que no quiere vacunarse contra el coronavirus basan su postura en “el miedo o la propaganda”.

Aniston, quien protagoniza la serie “The Morning Show” de AppleTV+ como presentadora de noticias, explicó que pasó gran parte de la pandemia manteniéndose al día con las noticias, pero que en un momento tuvo que tomar un descanso.

Luego se refirió al grupo de antivacunas, que hasta ahora se ha negado a recibir su dosis contra el coronavirus.

“Hay todavía un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima”, dijo la actriz estadounidense. “Acabo de perder a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no, y fue lamentable”.

Aniston recibió su segunda dosis de la vacuna en mayo y compartió la noticia en Instagram con sus millones de seguidores de todo el mundo.

“Completamente vacunada y se siente tan bien. Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas Covid-19 en los Estados Unidos en este momento”, resaltó.

*Con información de Infobae