Jennifer Lawrence está embarazada

Jennifer Lawrence se alejó del ojo público pero regresó con varios proyectos en la gran pantalla y en su vida personal, así sorprendió al mostrar su vientre de embarazo en el promocional de su próxima película.

En una entrevista para Vanity Fair, Jennifer Lawrence habló de sus miedos, de su experiencia al punto de la muerte y contó cómo ha lidiado con su regreso ante los focos, que no ha sido fácil para ella.

Según la revista Jennifer se mudó de casa, se casó y espera su primer hijo junto a su esposo Cooke Maroney. "No he hablado con el mundo en una eternidad, por ello volver con estos nuevos accesorios agregados a mi vida que obviamente quiero proteger... me pone nerviosa ...", aseguró.

Jennifer apareció en la promoción de "Don't Look Up", de Netflix, que se llevó a cabo en la Ross House en Los Ángeles, California. La futura mamá fue acompañada por Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y el director, escritor y productor del proyecto, Adam McKay.

Lawrence lucía radiante y feliz en un vestido verde muy fresco.

MIRA LAS IMÁGENES:

(Foto: AFP)