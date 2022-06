¿Qué opina JLo sobre el compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira?

Jennifer Lopez no está del todo de acuerdo con el reciente compromiso entre Marc Anthony y Nadia Ferreira por varias razones.

Tras el sorpresivo compromiso entre el cantante Marc Anthony y la modelo uruguaya Nadia Ferreira, quien es 30 años menor que él, surgió la duda sobre qué piensa su exesposa Jennifer Lopez de la rápida entrega de anillo y los últimos eventos en los que se ha visto a la pareja estar mejor de nunca.

"Jen no está contenta con Marc en este momento ya que no entiende sus motivaciones, le parece un casamiento apresurado y no confía en Nadia Ferreira como madrastra de sus hijos", reveló una fuente cercana a JLo.

Y aunque la cantante y actriz está por casarse con su antiguo amor, Ben Affleck, todo parece indicar que no ha tomado muy bien la noticia del compromiso de Marc, pues se preocupa por sus hijos Emme y Max, a quienes tuvo con el puertorriqueño.

“Jen no está contenta con Marc en este momento, simplemente no entiende sus motivaciones", finalizó la fuente.