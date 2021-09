Jesús 'Chucho' López molesto luego del empate ante Nicaragua

Luego de su participación en el encuentro amistoso, "Chucho" Lopez fue autocritico y dijo: “Nos falta mucho por trabajar, es lo único que puedo decir”.

El seleccionado nacional Antonio de Jesús López salió de la cancha del estadio Pensativo con cierta molestia, luego de que Guatemala solo logrará un empate 2 a 2 frente a Nicaragua, en el partido amistoso disputado en Antigua Guatemala.

Luego de la participación del jugador del Club América, de México, fue autocritico y dijo: “Nos falta mucho por trabajar, es lo único que puedo decir”.

“Apenas vamos trabajando, son muchos nuevos jugadores los que estamos y pues tuvimos errores muy claros adelante y atrás. Eso al final te termina costando”, enfatizó el mediocampista nacido en México, con raíces guatemaltecas.

Jesús López valoró el trabajo del rival. “La Selección de Nicaragua también trae lo suyo, no es que no sepan jugar, fueron a Honduras y Honduras les empató de último momento. Tampoco es cualquier selección. De todos modos, nosotros nos tenemos que enfocar en nuestro trabajo y seguir trabajando, no hay más y para esta nueva generación que estamos”.

En sus declaraciones, también lamentó la forma en que Guatemala dejó ir la victoria.

“No hay que aflojar en cualquier momento porque tenemos el partido controlado y en un tiro lejano la meten al ángulo y en otra nos marcan un penal -que no sé si era- y nos pudo haber costado el partido cuando ya teníamos el 2-1 asegurado. Ya teníamos el partido tranquilo, no nos llegaban, nosotros teníamos el balón y no… Pues que te digo, así es el fútbol”, finalizó.

"Chucho" López volvió a jugar un partido con la Selección de Guatemala, luego de haberse perdido la fase final de la eliminatoria mundialista y la Copa Oro por una lesión.