Jimmy dice que invirtió en el Ejército y en Derechos Humanos

Mientras que el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, emprendió en las últimas semanas una lucha por obtener presupuesto, el presidente Jimmy Morales, quien ha criticado la labor del magistrado de conciencia aseguró que ha invertido tanto en el Ejército como en los derechos humanos.

Como "amparito" apodó Morales al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), debido a que Rodas interpuso varios amparos contra decisiones presidenciales, una de ellas impidió que el mandatario se deshiciera de inmediato, como pretendía, de la Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sin embargo, Morales aseguró que ha apoyado tanto al Ejército, como lo ha hecho con los Derechos Humanos.

"Estaba en una conversación que medio me mandaron al Twitter de ¿por qué se le invierte al Ejército y no se le invierte a los derechos humanos? No, aclaro, se le invierte al Ejército, así como se le invierte a los derechos humanos", manifestó al finalizar la inauguración del Astillero Naval para el que se gastó 44 millones de quetzales.

Luego, Morales culpó a Rodas de haber sido el responsable que no se le asignara el presupuesto correspondiente a la PDH para pagar a los trabajadores los meses de noviembre y diciembre.

"No siguió el procedimiento correcto", justificó y aseguró que el Ministerio de la Defensa ha sido ejemplo de ejecución presupuestaria.