Como si se tratara del documental de Netflix: "The Family", el presidente Jimmy Morales, y la primera Dama, Patricia de Morales, participaron en la mañana de oración y Tedeum del Consejo Apostólico de Guatemala, en donde el mandatario aseguró: "No nos retiramos, simplemente avanzamos en otra dirección".

Durante su discurso, Morales recitó a su modo, el poema "En Paz" de Amado Nervo en el que señala: "Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste pena inmerecida, ni esperanza fallida... cuando recibí miel o hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas; cuando sembré rosales, coseché siempre rosas... Sí, ya sé que pronto vendrá el invierno, pero nunca me dijiste que mayo fuese eterno... vida nada me debes, vida estamos en paz"

TE PUEDE INTERESAR:

"Otto Pérez no lo soportó"

El mandatario explicó que hizo referencia al poema, porque es una oda al cierre o final de un ciclo, y que lo importante es que se haga de buena manera. "Para mi y mi familia ha sido hermoso poder servir desde la presidencia", aseguró.

Según Morales, si bien no es el "Presidente más lindo de la historia", sí es el "más orado de la historia", pero también "el más atacado de la historia" y para justificar su comentario contó que el exsecretario Privado de Álvaro Colom, le contó a su secretario Privado que el exmandatario sólo tuvo un amparo y pudieron resolverlo con éxito, pero él tuvo 461 procesos judiciales, de ellos 244 amparos y 17 antejuicios; mientras que "Otto Pérez Molina tuvo un antejuicio y no lo soportó".

También aseguró que hubo una persona que le preguntó: "¿Dónde está la fortaleza de su Gobierno" y que él le respondió: "En mi debilidad", y luego insistió en que su hijo José Manuel y su hermano Samuel Morales, "estuvieron en prisión injustamente, por algo que en ninguna parte del mundo, ni en la legislación guatemalteca amerita cárcel ¿qué querían, seguramente doblegarme y decirme qué decisiones tomar, pero no", en ese momento fue aplaudido por los presentes.

#EnVivo | Presidente @jimmymoralesgt y primera dama @patydemoralesGT, participan en la mañana de oración y tedeum del Consejo Apostólico. https://t.co/wShN2X43Hy — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) January 7, 2020

Además, indicó que el caso de su hijo y de su hermano es el de mayor número de audiencias en la historia de Guatemala... después, con la voz cortada, contó que lloró y que su hijo José Manuel le dijo que no lo hiciera, que todos estaban fuertes.

Morales dijo que cada año de su Gobierno fue peor que el anterior y que los "Derechos Humanos no lo dejaron ni evitar que se taparan carreteras...", al tiempo que, de nuevo, con la voz cortada manifestó: "Pasar a la historia es una gran bendición...", pero cuando ya no pudo proseguir utilizó una broma: "Yo de niño quise ser bombero, mejor hubiera sido bombero...".

Ya casi llorando, el Presidente recordó que él y su esposa vienen de familias muy pobres, incluso, en su vivienda sólo había una letrina con cortina, pero se jactó que ahora se ha sentado a la mesa con presidentes, emperadores, reyes y grandes líderes.