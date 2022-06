Joan Laporta: "Piqué está sufriendo mucho por Shakira" (video)

El presidente del Barcelona, Joan Laporta rompió el silencio y asegura que Piqué no la está pasando nada bien.

OTRAS NOTICIAS: Gerard Piqué pierde el control y agrede a paparazzi

Durante la asamblea de socios del Barcelona, transmitida por televisión, Joan Laporta abogó por Gerard Piqué asegurando que la estrella del fútbol la está pasando mal. Y es que desde el anuncio de la ruptura sentimental con Shakira, Piqué ha estado en ojo del huracán con una serie de rumores sobre posibles infidelidades.

La situación se le ha salido de las manos, ya que se filtran fotografías de él junto a otras mujeres, lo cual levanta las sospechas y ha repercutido en que está perdiendo seguidores, mientras Shakira gana adeptos.

Y no solo seguidores, también su carrera profesional pende de un hilo, marcas y aficionados prefieren que Piqué se retire del club. Su imagen se complica ya que surgen videos del capitán del Barcelona molesto cuando los paparazzis lo abordan.

Laporta lo defiende

Laporta, quien se había mantenido al margen de opinar sobre dicho revuelo mediático, decidió mediar por el futbolista y durante la asamblea dijo: “Piqué está sufriendo mucho. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo...".

"Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo...", expresó Laporta.

* Con información de El Universal