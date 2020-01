Arrestan al "Joker" durante protesta masiva por crisis climática

El actor estadounidense, Joaquin Phoenix, conocido por su conocido papel de ‘Joker’, fue detenido por la policía de Estados Unidos luego de participar en una protesta que busca concienciar acerca de la crisis climática. El hecho ocurrió a las afueras del Capitolio, en Washington D.C.

Joaquin Phoenix has been Arrested at Jane Fonda's Protest. pic.twitter.com/Q72YTjDIzn — Best of Joaquin Phoenix (@BestOfJPhoenix) January 10, 2020

Según el portal de noticias ‘TMZ’, también arrestaron al actor Martin Sheen.

La protesta fue convocada por la actriz Jane Fonda, quien ha sido detenida varias veces en las mismas manifestaciones. Sus discursos giran en favor del veganismo y los daños que causa la extracción de combustibles fósiles.

“Los policías advirtieron a todos los manifestantes que los arrestos son inminentes si no cooperan y se dispersan. La multitud de este viernes es una de las más grandes que hemos visto desde que Jane comenzó las protestas", informó TMZ. Más de 400 personas fueron arrestadas esta vez, entre ellas Sheen y Phoenix.

*Con información de Milenio