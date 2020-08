Joe Biden acepta la nominación demócrata como candidato en EE.UU.

Joe Biden prometió este jueves "superar la temporada de oscuridad" en Estados Unidos al aceptar la nominación como candidato del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre, en las que intentará que Donald Trump sea un presidente de un sólo mandato.

"Podemos superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos", dijo Biden en un discurso que corona una carrera política de 50 años en el que prometió, además, que su gobierno va a pasar la página del "miedo" y la "división".

Biden habló desde un centro de convenciones vacío en Wilmington, en Delaware, al final de una convención poco habitual, que debía celebrarse en Wisconsin pero terminó siendo casi completamente virtual debido a la pandemia de coronavirus.

Joe Biden y Kamala Harris fueron proclamados como candidatos por el partido Demócrata. (Foto: AFP)

"Llegó el momento de que nosotros, de que el pueblo se una", afirmó Biden que superó las expectativas tras terminar un discurso sin traspiés, después de sufrir varios chascarros al inicio de la campaña.

La crisis sanitaria, que ha dejado más de 170 mil muertos en Estados Unidos y ha llevado la tasa de desempleo sobre el 10%, estuvo presente en todo el evento, que esta vez se celebró sin multitudes de seguidores, ni globos ni vítores.

Biden prometió instaurar una estrategia nacional para hacer frente al Covid-19 desde el "primer día" de su mandato, si es elegido.

En su principal mensaje sobre política exterior, afirmó que será un presidente que apoya a los aliados y advirtió que "los días de coquetear con dictadores se terminaron".

Tras el discurso, Biden y su esposa salieron a saludar a la audiencia, protegidos con mascarillas negras y disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales, manteniendo la distancia con su compañera de fórmula Kamala Harris y su esposo.

Esta nominación consagra la tenacidad de Biden, que intentó llegar a la Casa Blanca sin éxito en dos ocasiones en 1988 y en 2008.

Durante todo el evento, los demócratas recordaron a Beau Biden, el hijo del candidato fallecido en 2015 por un agresivo cáncer.

En un guiño a Harris, que hizo historia como la primera mujer negra en ser nominada por un partido mayoritario como candidata a la vicepresidencia, la actriz Julia Louis-Dreyfus recordó su popular personaje en la serie Veep al conducir parte del evento.

La convención dedicó un espacio al voto por correo, que se espera que sea crucial por la pandemia y que está en el centro de una pugna con Trump.