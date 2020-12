Joe Biden comparte video navideño con sus perros Champ y Major

La familia Biden tienen dos pastores alemanes. Major es el primer perro rescatado que vivirá en la Casa Blanca, fue adoptado de la Delaware Human Association por la familia en noviembre de 2018.

Luego está Champ que permanece con ellos desde el 2008. Lo compraron cuando era un cachorro de tres meses a un criador. Las nietas del presidente electo: Maisie, Naomi y Natalie, se encargaron de ponerle el nombre.

Biden compartió un video de sus dos perros en su cuenta de Twitter: "No importa cómo estén celebrando este año, Champ y Major les desean una Feliz Navidad", escribió.

No matter how you’re celebrating this year, Champ and Major wish you a Merry Christmas. pic.twitter.com/SrZBT4vmpP — Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020

Major y otros seis pastores alemanes cachorros fueron rescatados después de haber sido gravemente afectados con toxinas. La hija de Joe Biden, Ashley, se enteró por redes sociales y ella pidió a su padre intervenir.

“Una vez que publicamos sobre ellos para su ayuda, Joe Biden se enteró de ellos y se acercó de inmediato. El resto es historia”, dijo al respecto la asociación cuando Major fue adoptado.

Joe Biden y su esposa Jill tienen afición por los animales, ambos comparten frecuentemente fotografías de sus mascotas en redes sociales.

Los perros presidenciales ya tiene cuenta en redes sociales donde se identifican como DOTUS (Dogs Of The United States/ Perros de los Estados Unidos) siglas que evocan POTUS, el acrónimo en inglés para identificar al Presidente de los Estados Unidos.

*Con información de Infobae y VanityFair

