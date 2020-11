Johnnie Walker celebra 200 años

Johnnie Walker celebra su origen, inspirado en una historia que comenzó hace 200 años en Escocia, cuando el joven John Walker usó el dinero de la venta de la granja familiar para abrir una tienda de comestibles y comenzó a mezclar whiskies de malta.

Una historia construida por generaciones, con más de 19 millones de cajas vendidas anualmente y con presencia en más de 180 países.

(Fotografía cortesía: Diageo)

Cuentan con una gama de whiskies premiados que incluyen: Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years y Blue Label.

“ Hoy celebramos 200 años desde que John Walker abrió por primera vez las puertas de una tienda de comestibles en Escocia y comenzó un viaje que llevó a la marca a todos los rincones del mundo. ” Jorge Araujo , director de Marketing de Diageo.

En Centroamérica y el Caribe, Diageo, la empresa propietaria de Johnnie Walker ha preparado una serie de iniciativas para celebrar con todos los socios distribuidores, empleados, clientes y personalidades, así como fans de la marca.

Para celebrar como se merece, se incluye el lanzamiento de botellas de edición limitada del 200 aniversario con un corte audaz y elegante especialmente diseñado para la ocasión, además del lanzamiento de un documental, el anuncio del compromiso de sostenibilidad de la marca y en exclusiva para la región, un evento digital privado con Earvin 'Magic' Johnson.

A nivel mundial, la imagen de "El Caminante de Johnnie Walker" es un ícono que ha tenido un impacto en muchos aspectos de la vida y la cultura, como se muestra en el documental "The Man Who Walked Around the World", dirigido por el director ganador del BAFTA Anthony Wonke.

(Fotografía cortesía: Diageo)

La marca está realizando cambios para reducir su huella de carbono y el impacto ambiental de su empaque, inclusive se está asegurando que todo el plástico en los paquetes de regalo Red Label, Black Label y Double Black Label de este año estén hechos de plástico 100% reciclado.

Para el año 2030, todos los envases de Johnnie Walker serán reciclables, y cualquier plástico utilizado será de plástico 100% reciclado y cada botella de Johnnie Walker necesitará un 30% menos de agua para su fabricación (el público obtendrá la misma cantidad en cada botella).