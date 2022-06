Johnny Depp podría renunciar a la millonaria suma que Amber Heard debe pagarle

Johnny Depp podría perdonar la millonaria deuda que Amber contrajo con él luego de que un jurado estableciera que ella debe pagarle 10.3 millones de dólares por difamación.

Camille Vasquez y Benjamin Chew fueron entrevistados en el programa Today este miércoles 8 de junio y describieron qué pasó con el famoso luego del juicio a su favor.

“El peso del mundo se ha quitado de sus hombros. Ha recuperado su vida... tenían la máxima confianza en Johnny, el jurado y los hechos de este caso”. dijo Chew.

“Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’..siente una abrumadora sensación de alivio”, dijo Vasquez.

La defensa del famoso de 58 años aseguró que el actor podría renunciar a los 10 millones de dólares que Heard debe pagarle: “Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él, se trataba de restaurar su reputación y lo ha hecho".

Vasquez también dijo al programa "Good Morning America" que la “clave” de la victoria “fueron los hechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez”.

Acerca de si este veredicto tendría un efecto en las víctimas de violencia doméstica dijo:

"Nuestra respuesta a eso es animar a cualquier víctima a que se presente, la violencia doméstica no tiene género, nosotros no creemos que tenga un impacto negativo en el movimiento #MeToo, creemos que el veredicto habla por sí solo, los hechos son los que fueron, el jurado tomó una decisión unánime basado en esos hechos”, expresó.

“...Tuvo mucho que ver con la rendición de cuentas, Johnny se hizo cargo de sus problemas, fue muy sincero sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, fue sincero sobre algunos textos desafortunados que escribió, y creo que fue un marcado contraste con la Sra. Heard, que no parecía... o al menos el jurado pudo haber percibido que ella no asumió la responsabilidad de nada, ella tenía una respuesta para todo, no asumió responsabilidad de nada, hubo un contraste real, Johnny se hizo cargo de muchas cosas... ”, dijo Chew.

El actor no ha dicho de manera formal cuál será su decisión respecto a este pago por parte de Heard, habrá que esperar a saber si esta suposición se convierte en una realidad.