Johnny Depp sorprende cantando en pleno escenario mientras espera veredicto (video)

Johnny Depp causó sensación tras aparecer en un concierto e interpretar clásica canciones de rock.

Johnny Depp aprovechó para distraer su mente en lo que se obtiene una resolución final del juicio legal contra Amber Heard, su exesposa.

Y es que el protagonista de "Piratas del Caribe" sorprendió a sus millones de seguidores el domingo 29 de mayo, tras subir al escenario junto con el músico británico Jeff Beck, durante un concierto Sheffield, Inglaterra.

Su presencia en la tarima fue para acompañar al músico a interpretar clásicos temas de rock como: "Isolation", What's Going On" y "Little Wing".

Tras participar en el concierto, los asistentes se mostraron eufóricos y muy felices por la sorpresa que se llevaron. En varios videos que fueron publicados en redes sociales, se logra apreciar al actor de Hollywood ejecutando una guitarra.

Esta sería la primera vez que Depp se expone en un evento público, luego de las seis semanas que duró el juicio.

Aunque por ahora se desconoce la fecha exacta en la que se emita la deliberación, se sabe que ocurrirá esta semana.

*Con información de Infobae.