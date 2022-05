De nuevo al estrado: Johnny Depp volverá a testificar contra Amber Heard

El equipo legal de Amber Heard planea volver a llamar a Johnny Depp al estrado después de que se reanude el juicio de la pareja la próxima semana, y también se espera que la actriz Ellen Barkin testifique.

Según New York Post, fuentes cercanas a la actriz confirmaron que Depp, Barkin y la hermana de Heard, Whitney Henriquez, se encuentran entre los testigos que serán convocados en la sala del tribunal de Fairfax, Virginia.

La estrella de “Piratas del Caribe” ya dio cuatro días de testimonio, alegando ante el jurado que él era la verdadera víctima en su relación condenada al fracaso con Heard, y que presentó una demanda por difamación de 50 millones de dólares contra ella para “limpiar mi nombre”.

Se espera que Barkin, una exnovia de Depp de la década de 1990, testifique a través de un enlace de video.

La actriz de "The Big Easy" nacida en el Bronx ha alegado previamente que Depp fue abusivo durante su relación.

Durante su demanda por difamación contra el periódico británico Sun en 2020, el tribunal escuchó una declaración de Barkin en la que afirmaba que Depp había arrojado una botella de vino al otro lado de la habitación de un hotel en una ocasión y se había puesto celoso y enojado.

“Falso”, respondió Depp, diciendo que Barkin guardaba rencor.

Amber Heard busca demostrar que Depp es el culpable de maltrato. (Foto: AFP)

“Ella quería una relación adecuada conmigo y yo no quería eso”, dijo en ese momento . “No sentí lo mismo por ella que ella por mí y supongo que a partir de ese momento se puso muy, muy enojada y desde entonces no he hablado con la señora Barkin”.

También se espera que suba al estrado la hermana de Heard, quien fue mencionada la semana pasada cuando la actriz de "Aquaman" estaba en el estrado.

Heard le dijo a la corte que una vez le dio un puñetazo a Depp en la cara por temor a que él estuviera a punto de empujar a Henriquez por las escaleras.

El juicio de la pareja se encuentra actualmente en receso, pero se reanudará el lunes. Los argumentos finales están programados para el 27 de mayo.

Siete miembros del jurado que escucharán el caso decidirán si Heard, de 36 años, difamó a Depp, de 58, cuando escribió un artículo de opinión en el Washington Post de 2018 en el que se autodenominaba “una figura pública que representa el abuso doméstico”.