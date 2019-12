Jordán Rodas está orgulloso de apodo que Jimmy usa en su contra

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dice que se siente orgulloso del apodo que utiliza el presidente Jimmy Morales para referirse a él.

"El presidente me dice a cada momento Amparito, la verdad me siento muy orgulloso, les comparto dos amparos provisionales otorgados en favor de la población: Licencias de Conducir contra la PNC y para no incrementar el costo de la energía eléctrica contra Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE)", manifestó en su cuenta de Twitter el procurador.

El apodo de "Amparito" hace referencia a que Rodas ha logrado a través de amparos frenar varias de las acciones del mandatario.

Los apodos

Durante el Encuentro Nacional Empresarios (Enade) que se realizó en octubre, el presidente se refirió a la Corte de Constitucionalidad como "La Corte Celestial" y "Corte cooptada" y acusó a los magistrados de otorgar amparos exprés; a la exfiscal General Thelma Aldana le llamó "La célebre prófuga", y aseguró que Rodas se "ganó a pulso" su apodo de "Amparito".

Los sobrenombres los mencionó cuando dio su discurso. En esa ocasión, Rodas manifestó: "Hubiera sido más interesante escuchar al Presidente (Jimmy Morales) hablar sobre la caída del país en el Índice Global de Competitividad, lástima que le haya restado seriedad a su participación en el Enade".

