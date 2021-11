Jordania acusa a la arquera de la Selección iraní de ser hombre

La Federación de Fútbol de Jordania ha solicitado a la Confederación Asiática (AFC) que investigue el sexo de una jugadora de la Selección de Irán, a la que acusa de ser un hombre después de un partido de ambos equipos, algo que Teherán desmiente.

Irán se clasificó para la primera Copa Asiática Femenina de 2022, al derrotar a Jordania por 4-2 el pasado 25 de septiembre, gracias sobre todo a dos atajadas de la arquera iraní, Zohreh Koudaei.

El presidente de la Federación jordana, el príncipe Ali Ben Al-Hussein, publicó en Twitter una carta con fecha de 5 de noviembre en la que reclama "comprobar el sexo" de Koudaei.

Según la Federación de Fútbol de Jordania, que cuestiona la "elegibilidad de la jugadora", recordando el pasado dudoso de Irán en materia de "cuestiones de género y dopaje".

La seleccionadora iraní, Maryam Irandoust, calificó estas acusaciones de "pretextos falsos" para "no aceptar la derrota" y se mostró dispuesta a "suministrar todo documento requerido por la AFC".

"El personal médico ha examinado escrupulosamente a cada jugadora del equipo nacional" para comprobar las "hormonas" y "evitar cualquier problema", declaró el domingo al medio deportivo Varzesh3.

La Copa Asiática Femenina se disputará en India del 20 de enero al 6 de febrero.