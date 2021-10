Jorge Ortiz de Pinedo reveló su extraña condición física tras fumar durante 50 años

El actor mexicano relató la razón por la que ya no vive en la Ciudad de México.

Jorge Ortiz de Pinedo reveló a sus seguidores una enfermedad que lo hizo cambiarse a vivir a Acapulco, pues indicó que su salud está severamente afectada a causa de haber fumado durante 50 años.

El comediante reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que la altitud de la Ciudad de México no le ayuda a mejorar su salud, ya que la enfermedad que padece le afecta crónicamente a los pulmones y se le dificulta respirar, por lo que debe usar oxígeno de manera permanente.

''Yo tengo una condición física un tanto extraña. Tengo EPOC por haber fumado 50 años de mi vida. No fumen, se los recomiendo de todo corazón. No hagan caso a la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten. Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y casi me muero'', confesó.

Jorge Ortiz de Pinedo señaló que padeció cáncer de pulmón en dos ocasiones, por lo que cuando viaja a la CDMX debe usar un concentrador de oxígeno.

'Me faltan dos pedazos de pulmón que me quitaron, entonces a mí no me conviene estar en la altitud de la Ciudad de México, 2,250 metros sobre el nivel del mar, es muy duro para mí porque hay menos oxígeno'', detalló.

El intérprete del "Dr. Cándido Pérez" comentó que solo puede aguantar de 3 a 4 horas sin el concentrador de oxígeno, pasado ese tiempo, debe conectarse al menos 17 horas: ''Esto me avienta oxígeno, entonces me ayuda a suplir el poco oxígeno que yo puedo respirar en la Ciudad de México'', señaló.

A pesar de que este aparato le funciona como un ‘pulmón artificial’, la recomendación de los médicos para Jorge Ortiz de Pinedo, es que no permanezca mucho tiempo en la Ciudad de México.

Mira la entrevista:

*Con información de TV Notas.