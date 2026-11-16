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Jorge Rubén Michel Monroy no aceptó ser extraditado a los Estados Unidos, en donde es requerido por delitos relacionados al narcotráfico.

Ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Jorge Rubén Michel Monroy, alias "Jorge García", "Jorge Rubén Michel", "Rubén Monroy", "Oscar Marteil" y "Roberto Hernández", no aceptó ser extraditado a Estados Unidos en donde es acusado de delitos relacionados al narcotráfico.

Con esto, el juez Saúl Alvarez, titular del Tribunal Tercero de Sentencia, señaló que se inicia el proceso para que el gobierno estadounidense formalice la acusación respectiva, en un plazo de 40 días hábiles, así como la documentación de respaldo que formule el requerimiento de extradición.

Michel Monroy, de nacionalidad mexicana, es reclamado por la justicia estadounidense acusado de conspiración para la importación de narcóticos.

La denuncia contra el sindicado fue interpuesta en el Distrito Sur de Nueva York, en la que se emitió una orden de aprehensión en su contra con fecha 5 de junio de 2026, para comparecer a juicio por el delito que se solicita la extradición.

En su defensa, al no aceptar su extradición, Michel Monroy aseguró que reside en el Estado de Colima, México y que se dedica al comercio y la agricultura.

Agregó desconocer la imputación por la que es reclamado por la justicia estadounidense, según el señalamiento efectuado por el Ministerio Público (MP).

Ante el Tribunal Tercero de Sentencia, Jorge Rubén Michel Monroy rechazó ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, en donde dijo desconocer los señalamientos en su contra. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/PoVZURWANk — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 16, 2026

Su captura

La aprehensión de Michel Monroy se realizó el 7 de octubre en la 12 calle y 3ª avenida zona 10, por parte de agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante el operativo se le incautó tres teléfonos celulares, un power bank y un chip.

Con la detención de Michel Monroy, las autoridades sumaron este 2026, 38 personas aprehendidas con fines de extradición, 24 por delitos relacionados al narcotráfico y 14 por otras acusaciones.