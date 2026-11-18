-

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega continúa llevando su talento al escenario internacional.

Después de un año lleno de resultados destacados, el atleta de Jocotenango, Sacatepéquez, recibió una invitación de la Federación de Gimnasia de Rusia para participar en la tradicional Voronin Cup 2026.

La competencia se desarrollará los próximos 24 y 25 de noviembre y contará con participación internacional. Vega tendrá la oportunidad de representar nuevamente a Guatemala y medirse ante exponentes de distintas partes del mundo.

El propio gimnasta compartió la noticia y expresó su emoción por esta nueva oportunidad, que considera una recompensa al trabajo realizado durante los últimos meses.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Vega López (@jorgevega2020)

"Es una oportunidad única, que se da luego de un año bendecido por Dios, lleno de resultados positivos", dijo Vega.

Entre sus principales logros de 2026 sobresalen la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Gimnasia, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, así como las dos preseas doradas que conquistó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

A estos resultados se suma su participación con el Spartak-Moscú, equipo con el que alcanzó la final de la Gymnastics Premier League (GPL) de Rusia, consolidando su experiencia como legionario en una competencia profesional.

View this post on Instagram A post shared by Jorge Vega López (@jorgevega2020)

El guatemalteco también destacó el valor de seguir representando al país en escenarios internacionales y aseguró que buscará aprovechar al máximo esta experiencia.

"Estoy muy agradecido con la vida por esta oportunidad y, sin duda, el objetivo es estar en las finales de esta prestigiosa competencia internacional", comentó.

La invitación representa otro paso importante para el legionario, quien se ha convertido en uno de los referentes de Guatemala en esta disciplina y en el primer centroamericano en competir como legionario en una liga profesional de gimnasia.