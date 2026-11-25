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El gimnasta, Jorge Vega, volvió a poner el nombre de Guatemala por todo lo alto en el plano Internacional, ya que, se colgó una medalla de plata en la Voronin Cup, en la especialidad de Suelo. Este certamen es uno de los más prestigiosos en Rusia.

Hace algunos días, Vega, recibió una invitación especial por parte de la Federación Rusa de Gimnasia, para participar en el torneo, que reunió no solo a los mejores gimnastas de ese país, sino también, a varias figuras de diferentes partes del mundo.

Este martes, se realizó la clasificación en los distintos aparatos; siendo Vega, quien avanzó a la final de este miércoles, al ser primero en Salto. El nacional, se colocó como el principal favorito tras liderar el primer día, con un promedio de 14.050 puntos.

Con todo ello, Jorge estuvo listo para enfrentar la intensa jornada contra competidores como Aleksey Usachev (Rusia, 13,966), Kirill Gashkov (Rusia, 13,949) y Daniel Marinov (Bulgaria – Rusia, 13,866). Lastimosamente, el nacional no tuvo fortuna en Salto, pero la gloria llegó en la modalidad de Suelo.

Jorge Vega luce orgullosamente la medalla de plata ganado en Suelo, durante la Copa Voronin 2026. (Foto: Mikhailova)

Ese miércoles, Jorge salió con actitud positiva, al gimnasio de la Academia Deportiva Dynamo, en Moscú. Ahí, sacó toda su destreza, para conquistar la medalla de plata en una de sus especialidades, esto ante múltiples campeones, continentales, mundiales, y olímpicos.

Vega, obtuvo una puntuación final 13.566 puntos, superado únicamente por el ruso, Mukhammadzhon Yakubov (13.900), quien conquistó el oro; mientras que, Daniel Marinov (13.500), se colgó el bronce.

Ahora, Vega centra su atención en su próxima competencia: la final de la Liga Premier de Gimnasia de Rusia, formando parte del equipo Spartak de Moscú, team que enfrentará al CSKA, el 6 de diciembre próximo, en el Navka Arena.