Joven de 22 años murió succionada por una máquina tejedora en el trabajo

La joven tenía un año trabajando en la empresa cuando acabó dentro de la urdidora, una máquina que permite preparar la estructura vertical de la lona.

En contexto: Guatemala asiste a niñas migrantes abandonadas por traficantes en frontera de Estados Unidos

Luana D'Orazio murió en una fábrica textil de Montemurlo (Prato), en Pistoia, región de Toscana, en Italia, al ser succionada por una máquina tejedora.

Orditura, la máquina que succionó a Luana. (Foto ilustrativa: redes sociales)

Al parecer la mujer se enganchó y quedó atrapada en el rodillo de la máquina y esta la tragó. En el lugar estaba un compañero pero estaba de espaldas y "no escuchó los gritos de auxilio".

La alarma se disparó de inmediato. La policía y emergencias llegaron al lugar pronto, pero fue en vano.

La autopsia reveló que la joven murió por aplastamiento provocado por los engranajes.

Este caso a causado controversia en Italia, pues es la segunda muerte de un trabajador en una empresa textil este año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luana D'Orazio (@luanadorazio98)

En febrero, Sabri Jaballah, de 23 años, perdió la vida aplastado por una prensa en Montale.

"Mi hija era hermosa, buena, estaba contenta con el trabajo que hacía, aunque a veces todos los trabajos pesan, pero a ella le gustaba trabajar... La tragedia es grande no solo para mí sino también para los empleadores, el dueño está destruido. Me dijo que lo siente y no sabe cómo sucedió", dijo Emma Marrazzo, madre de Luana.

"No más muertes en el trabajo, no debería ocurrir a los veinte, a los sesenta o a los setenta".

La joven dejó a un niño de cinco años, que ahora estará al cuidado de sus abuelos.