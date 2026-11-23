Un joven que aspiraba a ser bombero cayó a un barranco mientras realizaba una práctica de descenso.
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Durante una jornada de entrenamiento realizada la tarde del domingo 22 de noviembre, un joven que aspiraba ser bombero falleció tras caer hasta el fondo de un barranco ubicado en la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco.
La víctima, identificada como Brian Manolo Pinto Alfaro, realizaba una práctica de descenso en el barranco, el cual cuenta con más de 200 metros de profundidad. Según detallaron los socorristas, Pinto Alfaro perdió el equilibrio, resbaló y cayó al vacío.
Al ser auxiliado por los socorristas Municipales de Mixco, se determinó que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Los Aspirantes del Cuerpo de Bomberos Municipales de Mixco lamentaron el trágico accidente.