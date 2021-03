Karina Cuevas, una joven chilena de 25 años, denunció que fue abusada sexualmente por un amigo durante un campamento al que ambos asistieron, luego de lo cual decidió quitarse la vida.

El fatal desenlace de Karina Cuevas causó conmoción entre los residentes de la localidad de Santa Juana, en la región del Biobío, Chile, donde ella vivía. En medio de su indignación, vecinos de la comunidad se movilizaron para exigir justicia.

Por su parte, la familia de Karina entregó a la Fiscalía una serie de conversaciones de WhatsApp entre la joven y el supuesto agresor, como parte de la evidencia para respaldar las acusaciones.

Sin embargo, el acusado por este caso, afirmó: “Yo nunca he dicho que no estuve con ella, yo estuve con ella, pero no fue violación, fue mutuo”,

Los hechos

Todo ocurrió la noche del pasado 2 de enero. Para celebrar el Año Nuevo, un grupo de amigos decidió acampar en un sitio especializado, llamado Nahuelbuta.

Según el testimonio de los amigos de la víctima, llegó un primer grupo de conocidos y comenzaron a beber alcohol, luego, llegó el amigo acusado de la violación.

Ingrid Beltrán, amiga de Cuevas, reveló que tuvo la primera conversación con ella tras lo ocurrido y dijo acerca del estado del sospechoso: “él no tomó tanto, pero 'Kari' ya había tomado antes de que llegaran los demás”.

Karina Cuevas se quitó la vida tras ser víctima de abuso sexual. (Foto: Oficial)

Luego, Beltrán explicó cómo se enteró de que Karina había sido ultrajada:

"Me pidió que la acompañara a acostarse a su carpa. Cuando fui, el amigo ya estaba acostado durmiendo. Yo acosté a la 'Kari' y me fui a mi carpa. En la mañana, la 'Kari' me despierta a eso de las 8 o 9, llorando, y me dice: Ingrid, Ingrid’. Le dije: ‘¿Qué pasa?'. Salí de la carpa y ella se sentó. Lo único que hacía era llorar y me dijo: ‘Él me violó’”.

Karina también llamó a otro amigo para que la fuera a buscar y la protegiera. El joven relató que la encontró llorando y ordenando sus cosas: “Le dije: ‘Karina, ¿qué te pasa?’. Nunca la había visto tan nerviosa. ‘Que... tal persona me violó’”, e inmediatamente llevaron a Cuevas a su casa.

Además, la familia de Karina aseguró que hay conversaciones en WhatsApp que confirman la violación, pues ella dejó una carta de despedida con su número de clave.

En los chats aseguran que ella cuestionó a su violador acerca de cómo había sido capaz de hacerlo y él le respondió: "Pensé que tú querías’”.

Los amigos hablaron de su caso: