Discriminan y agreden a joven en Xela por tener Covid-19

Un hombre que fue diagnosticado con Covid-19 en Quetzaltenango, denunció que fue discriminado y sufrió agresiones de amigos de su ahora ex novia, luego de conocer su condición.

El joven narró que luego de ser diagnosticado con la enfermedad en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), le explicaron que por tener síntomas leves, podía trasladarse a otro lugar para seguir su tratamiento.

Sin embargo, al buscar ayuda con personas conocidas se la negaron y fue, según narró, su novia la que promovió que fuera expulsado de un lugar donde le habían dado posada para pasar 14 días.

El joven expresó que esta persona llegó al recinto donde dormía, con una autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), para exigirle que se marchara del lugar.

Posteriormente, amigos de su ahora exnovia lo agredieron físicamente, por lo que buscó ayuda con la Cruz Roja para ser trasladado a un centro asistencial.

“Ella dijo que si necesitaba algo que me iban a apoyar pero me dieron la espalda y me discriminaron, por gusto tienen una carrera y no saben respetar a las personas”, agregó el agredido, entre lágrimas.