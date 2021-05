Joven de Huehuetenango gana una beca en EE.UU., pero encuentra problemas en Migración

Un estudiante de Huehuetenango necesita su pasaporte para acceder a una beca en EE.UU. de forma inmediata. Sin embargo, Migración le dio cita hasta dentro de cinco meses.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala prohíbe el ingreso de viajeros que vienen de estos cuatro países

Robin Chávez es un joven estudiante originario de Huehuetenango quien compartió un video en redes sociales para exigir a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que agilicen el trámite de su pasaporte para poder continuar con el proceso de una beca que obtuvo en Estados Unidos.

Sánchez es un bachiller industrial y obtuvo una beca en ese país para estudiar ingeniería en sistemas para los próximos cuatro años. Pero, necesita su pasaporte de forma inmediata para concluir el proceso. El documento, según explicó en su video, no le será otorgado hasta el 7 de octubre cuando se cumpla la cita que le dio el sistema de la Dirección General de Migración.

Según narró Sánchez, viajó a Quetzaltenango y hasta la Ciudad de Guatemala para tramitar el pasaporte y le indicaron, en ambos lugares, que debía hacerlo por una cita. El joven narró en un video su angustia por obtener el documento lo antes posible y explicó que pese a contar una carta donde certifica la beca, las autoridades le indicaron que no podían hacer nada.

Mira el video:

#Reporte100 | Joven de Huehuetenango logró una beca en el extranjero pero el problema lo encuentra con Migración de Guatemala, según relata



Vía @KaeveAlvarado6 pic.twitter.com/Rw1IzET87g — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 24, 2021

La angustia de Robin Chávez

“He sido beneficiado para estudiar en Estados Unidos, lamentablemente mi cita está para octubre. Necesito tramitarlo lo antes posible para obtener mi visa estudiantil americana”, dijo Chávez en su video quien agregó que en el Centro de Emisión de Pasaportes le indicaron que no les interesaba que ganó una beca, debía tener un boleto de avión con la fecha del viaje para poder ayudarlo.

“Aunque haga cartas y demás, me dijeron que debía esperar hasta mi cita”, explicó angustiado el joven.

Migración no se ha pronunciado por esta solicitud pública del estudiante. Soy502 intentó obtener una respuesta pero no respondieron a los mensajes. El joven tiene hasta el 15 de junio para presentar su pasaporte. Si no lo hace perderá la oportunidad y la beca será otorgada a otra persona.