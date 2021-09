Joven muere ahogado tras lanzarse a un canal para rescatar un perro en Argentina

El defensor de los animales viajaba junto a su progenitora cuando escuchó los gritos de auxilio de una mujer que intentaba salvar a su perro.

Un joven de 20 años, identificado como Franco Gastón Pokrajac, quien sentía un profundo amor por los animales, murió ahogado después de lanzarse a un canal de agua en el departamento de Luján de Cuyo, en Argentina, para rescatar a un perro.

De acuerdo con Betina, madre de la víctima, el defensor de los animales “se tiró al agua con el corazón”. Ella presenció el momento en que la corriente arrastró a su hijo hasta morir.

Los hechos ocurrieron el recién pasado sábado, a eso de las 17:30, cuando el joven circulaba a bordo de un auto junto a su madre por la zona de calle Almirante Brown y José de San Martín.

Fue allí cuando escuchó a una mujer que a gritos pedía ayuda porque su perro se había caído al canal Cacique Guaymallén. Ante ello, Franco no dudó un segundo, le pidió a su mamá que detuviera la marcha, se bajó del vehículo y se arrojó al agua para salvar al animal.

No logró salvarlo ni salvarse

Debido a que la corriente era muy fuerte, el joven ya no puedo salir. Al ver lo que ocurría, Betina se tiró detrás de su hijo para sacarlo pero no pudo hacer nada para rescatarlo, apenas logró escucharlo pedir ayuda, pero los esfuerzos fueron en vano.

Para rescatar a Betina, un grupo de vecinos tuvo que intervenir con una cuerda y así evitar una tragedia peor. Pero no habían señales de Franco.

Fue el departamento de Bomberos fue quien finalmente dio con el joven, luego de cortar el caudal de agua. Lo encontraron junto al perro en el interior del sifón a unos cuatro metros de profundidad, ambos sin vida.

“No dudó, se tiró al agua con el corazón. No pensó. No midió consecuencias. Era salvar a ese perrito que se estaba muriendo. Se bajó del auto y se fue corriendo como flecha (...). Detrás me largué yo y no pude salvarlo”, relató Betiana, visiblemente golpeada y en compañía de su hija.