Así es como un grupo de jóvenes contribuyen al sistema de salud

Un grupo de jóvenes en conflicto con la ley ha encontrado una manera de aportar al país durante la crisis sanitaria ante la expansión del coronavirus en el mundo y evitar que Guatemala sufra graves consecuencias como ocurre en otros países.

Desde esta semana, un grupo de jóvenes y señoritas de los cinco centros de reinserción a nivel nacional se han apuntado a la elaboración de las mascarillas, muchos de ellos desconocían el uso de las máquinas como Toño*, uno de los muchachos que se encuentra en el Anexo de Las Gaviotas en la zona 13.

“Yo quiero aportar a la gente y a los médicos. No sabía nada sobre las máquinas, pero en dos días he aprendido a hilvanar y unir las piezas. Otros compañeros se encargan de cortas las piezas, otros de unirlas y un grupo más de hacer la serigrafía”, cuenta el muchacho durante una visita al Anexo de la zona 13.

Los jóvenes llegan a un salón donde realizan las actividades de reinserción, unos explican a otros en qué consisten las piezas de la máquina, como se inserta la bobina cuando se queda sin hilo y cómo poner el hilo para que llegue hasta la aguja.

Algunos de los jóvenes aún aprenden a dominar las máquinas para unirse al proyecto dirigido al sistema de salud. (Foto: Wilder López/Soy502)

Mensaje

Toño sabe de estar alejado de su familia y le gustaría estar con ellos en estos días.

“Yo le digo a la gente que no salga y no se expongan a la enfermedad. Ustedes tienen la oportunidad de compartir con su familia, nosotros no podemos. Tengan mucho cuidado, a nosotros nos gustaría abrazar a nuestros padres, hermanos y todos nuestros familiares”, destaca.

Los jóvenes buscan aportar al país durante esta crisis con material para los doctores y pacientes. (Foto: Wilder López/Soy502)

Trabajo

El titular de la Secretaría de Bienestar Social, Francisco Molina, explicó que el proyecto apenas surgió esta semana, donde se ha sumado la Industria Militar quien ha dado la capacitación para el manejo de las máquinas a los voluntarios.

“Me da mucho orgullo por ellos, yo creo en la reinserción y las segundas oportunidades para estos jóvenes, pues de esta manera van a salvar muchas vidas. Estimamos que para la próxima semana vamos a contar con el lote de 5,000 mascarillas que se destinarán al hospital de Quetzaltenango y al provisional del parque La Industria en la zona 9”, explicó Molina.

Actualmente, la Secretaría cuenta con 10 máquinas, por lo que los jóvenes se turnan para trabajar y completar estas mascarillas, que además cuentan con tres capas para que cuenten con los requerimientos para evitar la filtración de la saliva de los pacientes y personal médico.