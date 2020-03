Jóvenes en EE.UU. ignoran el coronavirus por su "Spring Break"

Pese a la emergencia nacional en Estados Unidos por el coronavirus, cientos de estudiantes jóvenes asisten a las playas de Miami en Florida por el “Spring Break”.

“Si me da coronavirus que me dé, igual eso no me va a detener”, dice un joven en un video que se hizo viral tras ser entrevistado por CBS News.

“If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not gonna let it stop me from partying”: Spring breakers are still flocking to Miami, despite coronavirus warnings. https://t.co/RTwqZrxqae pic.twitter.com/rfPfea1LrC — CBS News (@CBSNews) March 19, 2020

MIRA:

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó el cierre de todos los restaurantes y bares a partir de las 5 de la tarde por 30 días. Sin embargo, no decretó el cierre momentáneo de las playas, por lo que los viajeros aprovecharon y se dieron cita para abarrotarlas a pesar de la pandemia.

Crowds of spring-breakers and party-goers continue to crowd beaches in parts of Florida despite rising cases of #coronavirus infections across the U.S. https://t.co/iGe8Yszd1I pic.twitter.com/2Ww1LU9o5h — NBC Bay Area (@nbcbayarea) March 19, 2020

Estados Unidos superó la barrera de los 10 mil casos de infecciones del nuevo coronavirus el jueves y suma 154 muertos por esta enfermedad, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins usado como referencia nacional.